Почему Зеленский собрался лишить гражданства Украины Коломойского, Рабиновича и Корбана На Украине обсуждают планы Зеленского аннулировать национальные паспорта трёх влиятельных олигархов: Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и Геннадия Корбана. О чём это может говорить? 16060 16060 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency / Danil Shamkin / NurPhoto

О планах президента Владимира Зеленского "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах и партии "Слуга народа". Гражданства могут лишиться бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещённой в марте 2022 года пророссийской партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава территориальной обороны Днепропетровска Геннадий Корбан. Отмечается, что Зеленский якобы уже подписал указы, но официального подтверждения этому пока нет.

Зеленский. Mykhaylo Palinchak / SOPA Images / LightRocketAlexey Furman

Все трое олигархов — граждане Израиля. Например, Рабинович репатриировался в Израиль ещё в 1994 году вместе с первой женой Мариной Ландберг-Рабинович и двумя детьми. Коломойский имеет гражданство Израиля с 1995 года, о чём он заявлял в Лондонском арбитражном суде. Корбан ранее утверждал, что не намерен получать гражданство Израиля, однако на Украине многие считают, что оно у него уже давно есть.

Спасение Коломойского

По данным источника Лайфа, процедура лишения гражданства может быть связана с фактическим выводом Коломойского из-под закона "об олигархах". Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о 86 крупных бизнесменах на Украине, которые попадут в особый реестр.

Игорь Коломойский. Фото © ТАСС / Константин Сазончик

Закон "об олигархах" принимался, чтобы нейтрализовать пророссийски настроенных бизнесменов — прежде всего Виктора Медведчука. Новый порядок затронул тех, кто владеет медиаактивами. Закон вступил в силу 7 мая, а 29 июня Зеленский указом утвердил положение о реестре олигархов, после чего Ринат Ахметов передал лицензии на все свои СМИ государству. Коломойский контролирует крупнейшую на Украине медиагруппу "1+1 медиа", куда входит семь телеканалов и ряд украинских СМИ, включая новостной портал Тсh.ua и информационное агентство УНИАН. Указ о лишении гражданства может быть чисто техническим, чтобы сохранить за Коломойским его медиа без попадания в реестр олигархов.

Попавшим в реестр запрещено финансировать политические партии даже через посредников. И быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации крупных объектов. Также, прежде чем контактировать с госслужащими, реестровые олигархи должны будут предупреждать их о своём статусе.

Непредсказуемый Рабинович

В отличие от Коломойского, Рабиновича считают покровителем и соратником пророссийского бизнесмена и политика Виктора Медведчука. Только вчера скандальный нардеп Алексей Гончаренко анонсировал уголовное преследование Рабиновича за госизмену.

Рабинович. Фото © Getty Images / Danil Shamkin / NurPhoto

Партия Рабиновича "Оппозиционная платформа – За жизнь" прекратила свою деятельность ещё в марте в связи с введением военного положения по решению СНБО Украины. Также перестали функционировать офисы партий, "Оппозиционный блок" и "Союз левых сил".

Информация о лишении Рабиновича гражданства вызывает недоумение. По данным источника Лайфа, олигарх находится сейчас в Израиле и возвращаться на Украину не собирается. В Незалежной у него остались активы, в том числе значительное количество СМИ из принадлежащей ему Medіa Іnternatіonal Group (MIG).

Уничтожить Корбана

— На Востоке есть принцип "Правитель должен в себя влюбить. Если кого-то не можешь влюбить — должен его купить. Не можешь купить — должен убить". Это правило работает. Кого-то мы влюбили, кого-то купили, а кого-то и убиваем, — так небезызвестный Геннадий Корбан характеризовал своё политическое кредо. Теперь охоту открыли и на него.

По мнению журналиста Юрия Бутусова, вброс СМИ о лишении олигархов гражданства может являться спецоперацией главы Офиса президента Андрея Ермака по нейтрализации Корбана, который в последнее время конфликтует с Ермаком.

Геннадий Корбан. Фото © Wikipedia

Если с Коломойским всё понятно, то его правая рука Геннадий Корбан официально возглавляет территориальную оборону Днепропетровска. В своих соцсетях Корбан написал 11 июля, что отправляется в краткосрочный отпуск для встречи с семилетним сыном, с которым он не виделся более полугода. На сообщение о лишении гражданства он, как и Коломойский с Рабиновичем, никак не отреагировал, в отличие от его доверенного лица — известного журналиста Яна Валетова.

— Драконить Днепр — это всегда играть с огнём. Во время войны — это разжечь костёр и плеснуть в него бензина. Может, кто-то понимает глубинный смысл этих действий? Я не понимаю. Лишать Корбана гражданства — это за что? Это о чём? О войне? Или о желании показать свою власть? — интересуется Валетов в соцсетях.

Корбан сколотил стартовый капитал, работая брокером в Москве. Деньги ему принесла приватизация. После Майдана занял пост председателя Днепровской обладминистрации, где принимал участие в организации первых добровольческих батальонов. В прошлом году руководитель общественной организации "Єдність України" Михаил Королёв обвинил Корбана в гибели сотен украинских добровольцев в боях под Иловайском в августе 2014 года. По мнению Королёва, Корбан гнал бойцов в котёл, зная, что им предстоит верная смерть, разгром и окружение.

В 2015 году против Корбана возбудили уголовное дело по факту создания ОПГ и рейдерских захватов, которое прекратили через два года.

После начала спецоперации Корбан вместе с мэром Днепра Филатовым решил создать помимо областной военно-гражданской администрации ещё и городскую. Пока в Киев идут отчёты о неприступности Днепра, здесь продолжают осваивать бюджеты на обновление бордюрных камней, парки и развлекательную инфраструктуру.

Фото © Shutterstock Может ли Зеленский отобрать гражданство у олигархов? 0 Может, чтобы спасти медиаактивы Коломойского Может, чтобы уничтожить Корбана Он не решится пойти против олигархов Олигархам и самим наплевать на украинское гражданство

Авторы Станислав Сенькин