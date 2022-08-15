Академик РАН рассказал, когда схлынет рост заболеваемости ковидом

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России должен начать снижаться в ближайшие две недели. Такой прогноз озвучил вирусолог, молекулярный биолог, академик РАН Сергей Нетёсов в интервью "Известиям". Выводы эксперта основаны на анализе того, как ситуация развивалась в Западной Европе.

"Россия отстаёт по динамике заболевших от Европы на две-три недели, и почти синхронно мы идём по динамике заболеваемости с Турцией, из которой, вернее всего, мы и завозим коронавирус в последние недели", — рассуждает учёный.

Он отметил, что сказать, прошла ли Россия пик заболеваемости ковидом, пока нельзя. Более точный прогноз по развитию ситуации с инфекцией можно будет сделать лишь к концу следующей недели.