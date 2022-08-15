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15 августа, 08:03

Академик РАН рассказал, когда схлынет рост заболеваемости ковидом

Вирусолог Нетёсов прогнозирует, что заболеваемость коронавирусом в ближайшие две недели пойдёт на спад

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России должен начать снижаться в ближайшие две недели. Такой прогноз озвучил вирусолог, молекулярный биолог, академик РАН Сергей Нетёсов в интервью "Известиям". Выводы эксперта основаны на анализе того, как ситуация развивалась в Западной Европе.

"Россия отстаёт по динамике заболевших от Европы на две-три недели, и почти синхронно мы идём по динамике заболеваемости с Турцией, из которой, вернее всего, мы и завозим коронавирус в последние недели", рассуждает учёный.

Он отметил, что сказать, прошла ли Россия пик заболеваемости ковидом, пока нельзя. Более точный прогноз по развитию ситуации с инфекцией можно будет сделать лишь к концу следующей недели.

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Грипп становится более опасным, чем ковид

Ранее доктор медицинских наук Елена Малинникова предупредила, что в новом эпидсезоне будут доминировать ковид и грипп. Она отметила, что ещё до пандемии коронавирусные инфекции занимали 15% от всех других регистрируемых острых респираторных заболеваний. Сейчас встречаются ещё риновирусные и аденовирусные инфекции.

Обложка ©

Unsplash / Ariana Suárez

Алексей Берковиц
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