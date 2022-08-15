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15 августа, 08:16

Гинцбург отметил эффективность назальной вакцины против всех штаммов ковида

Назальная вакцина против ковида, которую разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективно защищает от всех штаммов коронавируса. Об этом сообщил директор научно-исследовательского центра Александр Гинцбург.

"Имеющаяся сейчас и уже зарегистрированная назальная вакцина, мы видим, показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов", — сказал он в беседе с РИА "Новости", добавив, что вакцина в виде спрея образует мукозальный иммунитет к возбудителю.

Минздрав не подтвердил снижение эффективности вакцин против новых штаммов ковида

Минздрав не подтвердил снижение эффективности вакцин против новых штаммов ковида

Напомним, первую в мире назальную вакцину против ковида Минздрав РФ зарегистрировал 1 апреля. Применение этого препарата разрешено в медицинских организациях для лиц от 18 лет. А недавно в России была зарегистрирована ещё одна назальная вакцина от коронавируса. Производителем "Салнавака" является компания "Генериум". Это двухкомпонентная вакцина, которая вводится с интервалом в три недели.

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ТАСС / Артём Геодакян

Александра Васильева

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