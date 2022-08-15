Гинцбург отметил эффективность назальной вакцины против всех штаммов ковида

Назальная вакцина против ковида, которую разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективно защищает от всех штаммов коронавируса. Об этом сообщил директор научно-исследовательского центра Александр Гинцбург.

"Имеющаяся сейчас и уже зарегистрированная назальная вакцина, мы видим, показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов", — сказал он в беседе с РИА "Новости", добавив, что вакцина в виде спрея образует мукозальный иммунитет к возбудителю.