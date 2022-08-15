Гинцбург отметил эффективность назальной вакцины против всех штаммов ковида
Назальная вакцина против ковида, которую разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективно защищает от всех штаммов коронавируса. Об этом сообщил директор научно-исследовательского центра Александр Гинцбург.
"Имеющаяся сейчас и уже зарегистрированная назальная вакцина, мы видим, показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов", — сказал он в беседе с РИА "Новости", добавив, что вакцина в виде спрея образует мукозальный иммунитет к возбудителю.
Напомним, первую в мире назальную вакцину против ковида Минздрав РФ зарегистрировал 1 апреля. Применение этого препарата разрешено в медицинских организациях для лиц от 18 лет. А недавно в России была зарегистрирована ещё одна назальная вакцина от коронавируса. Производителем "Салнавака" является компания "Генериум". Это двухкомпонентная вакцина, которая вводится с интервалом в три недели.
ТАСС / Артём Геодакян