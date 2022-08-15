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15 августа, 08:19

Патчи реально работают или это маркетинговая уловка? Отвечает косметолог

Косметолог Кохнович рассказала, от чего действительно помогают патчи для глаз

Популярные бьюти-продукты — патчи для глаз — действительно могут решить ряд проблем с кожей, но от морщин они вряд ли вас избавят. Точки над "i" в вопросе — помогают ли патчи или это маркетинговая уловка — в беседе с Лайфом поставила косметолог Оксана Кохнович.

"Патчи могу дать временный эффект разглаживания морщин, но не потому, что в их составе есть супердействующее вещество. Когда мы наносим их на кожу, создаётся парниковый эффект, коже становится тяжело дышать и она немного отекает — это и даёт эффект разглаживания морщин. Также патчи часто пропитаны веществами, которые создают невидимую плёнку, которая тоже создаёт эффект гладкости", говорит эксперт.

Однако косметолог советует не выбрасывать запасы патчей, потому что одну проблему эти продукты всё же решают.

"Патчи (как и пакетики чая) могут помочь справиться с утренними отёками. Достаточно хранить их в холодильнике и наносить утром, желательно в положении лёжа. За счёт охлаждения мелкие сосуды сузятся, и отёчность уменьшится в разы", — подчеркнула собеседница Лайфа.

Кохнович призвала покупать патчи с обязательным переводом состава на русский язык, чтобы исключить риск аллергической реакции. По словам специалиста, отзывы пациентов всегда делятся 50 на 50: одни говорят, что патчи реально работают, другие — что от них толку ноль.

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А ранее Оксана Кохнович в беседе с Лайфом разрушила миф о пользе сметаны при солнечных ожогах кожи. По словам эксперта, ни она, ни другие кисломолочные продукты не помогут при сгоревших плечах, а только усугубят состояние.

Обложка ©

Pixabay

Александра Вишнякова

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