Патчи реально работают или это маркетинговая уловка? Отвечает косметолог

Популярные бьюти-продукты — патчи для глаз — действительно могут решить ряд проблем с кожей, но от морщин они вряд ли вас избавят. Точки над "i" в вопросе — помогают ли патчи или это маркетинговая уловка — в беседе с Лайфом поставила косметолог Оксана Кохнович.

"Патчи могу дать временный эффект разглаживания морщин, но не потому, что в их составе есть супердействующее вещество. Когда мы наносим их на кожу, создаётся парниковый эффект, коже становится тяжело дышать и она немного отекает — это и даёт эффект разглаживания морщин. Также патчи часто пропитаны веществами, которые создают невидимую плёнку, которая тоже создаёт эффект гладкости", — говорит эксперт.

Однако косметолог советует не выбрасывать запасы патчей, потому что одну проблему эти продукты всё же решают.

"Патчи (как и пакетики чая) могут помочь справиться с утренними отёками. Достаточно хранить их в холодильнике и наносить утром, желательно в положении лёжа. За счёт охлаждения мелкие сосуды сузятся, и отёчность уменьшится в разы", — подчеркнула собеседница Лайфа.

Кохнович призвала покупать патчи с обязательным переводом состава на русский язык, чтобы исключить риск аллергической реакции. По словам специалиста, отзывы пациентов всегда делятся 50 на 50: одни говорят, что патчи реально работают, другие — что от них толку ноль.