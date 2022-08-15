Учёные раскрыли целительные свойства банановой кожуры

Всегда, употребляя банан в пищу, мы избавляемся от кожуры. Но как выяснили учёные, она обладает удивительными свойствами, полезными для организма. Исследование специалистов Хьюстонского университета в США и Алигархского мусульманского университета в Индии опубликовано в журнале ScienceAlert.

В работе указано, что если шкурку банана обдать кипятком, высушить и перемолоть в муку, то выпечка из неё будет гораздо полезнее, чем из пшеничной. При употреблении такого лакомства человек получает большую порцию витаминов и минералов, необходимых для организма, уверяют учёные.

"Печенье, обогащённое банановой кожурой, содержало гораздо больше клетчатки, магния, калия и антиоксидантных соединений, которые необходимы, например, для профилактики рака", — сказано в статье.

К тому же банановая мука насыщена магнием и калием, которые очень полезны для сердца. Приятным бонусом для исследователей оказалось то, что выпечка с добавлением банановой кожуры будет храниться дольше обычной.