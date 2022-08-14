Красавица-чиновница из Башкирии месяцами пряталась от бывшего мужа, но он выследил её и зверски убил
Чиновница из Башкирии месяцами пряталась от бывшего мужа, но он выследил её и зверски убил
Дина Махиянова. Фото © "Вконтакте"
В Башкирии бывший муж жестоко расправился с чиновницей местной администрации Диной Махияновой. Ещё задолго до трагедии 31-летняя жертва забила тревогу и обращалась в полицию, однако на её просьбы о помощи никто не обращал внимания, пишет kp.ru.
Дина работала начальником отдела развития агропромышленного сектора и прогнозирования потребительского рынка администрации Белорецкого района. Как рассказывают её коллеги, три месяца назад девушка нашла в себе силы уйти от супруга-изверга, который часто её бил. Красавица-чиновница пряталась от него, однако это не смогло спасти её.
"Её убил бывший муж. В последние три месяца она жила у родителей. Вечером он её подкараулил и убил. Притом достаточно жестоко. Он нанёс больше десяти ножевых ранений по всему телу", — рассказал замглавы Белорецкого района Иван Лаврёнов.
По его словам, девушка 13 раз обращалась в полицию. Она заявляла, что агрессивный муж не даёт ей покоя: поднимает руку, угрожает убийством, однако мужчину так никто и не задержал. Подозреваемый после расправы был задержан, в отношении него завели уголовное дело. Тело погибшей уже предали земле.
Ранее в Сургуте авиадиспетчер и член ЛДПР Олег Мацегора убил жену и покончил с собой. Глава окружного отделения партии Артём Зайцев рассказал Лайфу, что с Олегом всегда было интересно общаться, в том числе про небо, ведь мужчина по совместительству был авиадиспетчером. По словам Зайцева, Мацегора никогда не говорил о семье. Известно, что он хранил у себя дома огнестрельное оружие.
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