Учёные доказали пользу черники и чёрной смородины для профилактики герпеса и кори

Употребление черники и чёрной смородины полезно для профилактики вирусных заболеваний, в особенности герпеса и кори. Как показали исследования учёных Вюрцбургского университета имени Юлиуса и Максимилиана, благотворнее всего на организм воздействуют экстракты этих ягод. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале BMC Complementary Medicine and Therapies.

В ходе исследования учёные использовали модифицированные вирусы герпеса и кори, которые заставляли инфицированные клетки светиться зелёным цветом. Опыты показали, что благодаря действию смеси экстрактов чёрной смородины и черники, в которых содержится большое количество антоцианов, заражённых клеток становилось меньше.

"Наше исследование показало очень интересные результаты в отношении эффективности растительных экстрактов против вирусов. Некоторые из изученных нами веществ ингибируют заражение вирусом кори. Таким образом, вакцинация станет возможной в дополнение к профилактическому лечению, если удастся разработать терапевтическое средство на основе растительных компонентов черники и чёрной смородины", — рассказал профессор, руководитель исследовательской группы Йохен Бодем.