Читатели немецкой газеты Der Spiegel бурно отреагировали на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, предложившего россиянам выступить против "Операции Z". Немцы посоветовали лидеру Незалежной записать послание к боевикам украинского нацбатальона "Азов"*.

"Он должен обратиться к своим соотечественникам. В частности, к азовцам, которые действовали на востоке Украины с 2014 года и привели к сегодняшней ситуации", — написал один из комментаторов.

"А как насчёт соучастия тех, кто поддерживает самоуверенность Зеленского-актёра? Сколько это стоит жизней?" — заметил юзер с ником nzjdMFpV.

"С самого начала Зеленский хотел любыми средствами вовлечь Запад в конфликт, поскольку у его армии не было бы шансов без иностранных денег и оружия. За это борьба с ним раздувается бесконечно", — возмутился rrnsne2Nr.

"Теперь беспомощность Зеленского становится очевидной", — написал Arno42.

"Каждый день Зеленский записывает свои обращения, достал уже", — поддержал недовольство остальных GvbR72.

Ранее Лайф сообщал, что итальянцы провели акцию протеста перед особняком Зеленского в Тоскане. Граждане Италии пожаловались, что власти продолжают наращивать военные расходы на поддержку киевского режима, который уже восемь лет бомбит русскоязычное население Донбасса.

