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15 августа, 08:58
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"Сколько это стоит жизней?": Немцы пришли в ярость из-за нового обращения Зеленского к россиянам

Читатели Der Spiegel пришли в ярость из-за нового обращения Зеленского к россиянам

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Зеленский</a></p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Telegram / Владимир Зеленский

Читатели немецкой газеты Der Spiegel бурно отреагировали на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, предложившего россиянам выступить против "Операции Z". Немцы посоветовали лидеру Незалежной записать послание к боевикам украинского нацбатальона "Азов"*.

"Он должен обратиться к своим соотечественникам. В частности, к азовцам, которые действовали на востоке Украины с 2014 года и привели к сегодняшней ситуации", — написал один из комментаторов.

"А как насчёт соучастия тех, кто поддерживает самоуверенность Зеленского-актёра? Сколько это стоит жизней?" заметил юзер с ником nzjdMFpV.

"С самого начала Зеленский хотел любыми средствами вовлечь Запад в конфликт, поскольку у его армии не было бы шансов без иностранных денег и оружия. За это борьба с ним раздувается бесконечно", — возмутился rrnsne2Nr.

"Теперь беспомощность Зеленского становится очевидной", — написал Arno42.

"Каждый день Зеленский записывает свои обращения, достал уже", — поддержал недовольство остальных GvbR72.

Ранее Лайф сообщал, что итальянцы провели акцию протеста перед особняком Зеленского в Тоскане. Граждане Италии пожаловались, что власти продолжают наращивать военные расходы на поддержку киевского режима, который уже восемь лет бомбит русскоязычное население Донбасса.


* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.

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Комментарий

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Юлий Макаровсегодня в 09:18

Я конечно понимаю что в инфовойне все средства хороши, но хотя б ники делайте человеческими или не указывайте, чтобы не создавать предположений, что в LIFE работает пятая колонна, которая если не может ударить, то в чай всегда написает

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