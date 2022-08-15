Литовский банк перестал принимать платежи за калининградский транзит в рублях
Обслуживающий калининградский транзит банк Литвы перестал принимать платежи в рублях
Литовский "Шауляй банк", через который шли платежи за калининградский транзит, прекращает рублёвые операции с Россией с 15 августа, а с 1 сентября останавливает расчёты в других валютах. Об этом заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене.
"Шауляй банк" с сегодняшнего дня прекращает расчётные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах. Клиенты об этом информированы заранее", — сказала она в эфире радио LRT.
Как писал Лайф, Москва направила в МИД Литвы ноту в связи с заявлением литовского банка "Шауляй" о прекращении работы с РФ с 1 сентября. Ранее весь калининградский грузовой транзит литовская сторона "замкнула" именно на этом банке. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предупредил, что железнодорожный транзит в регион может полностью остановиться. В Литве заявили, что повлиять на решение банка невозможно, однако Алиханов назвал это "красивым предлогом" прекратить транзит.
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