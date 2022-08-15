Литовский банк перестал принимать платежи за калининградский транзит в рублях

Литовский "Шауляй банк", через который шли платежи за калининградский транзит, прекращает рублёвые операции с Россией с 15 августа, а с 1 сентября останавливает расчёты в других валютах. Об этом заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене.

"Шауляй банк" с сегодняшнего дня прекращает расчётные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах. Клиенты об этом информированы заранее", — сказала она в эфире радио LRT.