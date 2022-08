Американские банки возобновили торги российскими облигациями

Ряд крупных американских банков готов помочь со сделками с российскими государственными и корпоративными облигациями, пишет Reuters со ссылкой на источники в банковской сфере. Речь идёт о JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc.