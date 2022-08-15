Американские банки возобновили торги российскими облигациями

Ряд крупных американских банков готов помочь со сделками с российскими государственными и корпоративными облигациями, пишет Reuters со ссылкой на источники в банковской сфере. Речь идёт о JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc.

Согласно информации, собранной агентством, банки возобновляют торги российскими государственными и корпоративными облигациями, а также предлагают облегчить условия торговли бондами, номинированными в рублях и долларах. Как заявил представитель Jefferies, компания нацелена помочь клиентам справиться со сложной ситуацией, установившейся в связи с введёнными западными санкциями.

Так, в Bank of America отметили готовность к продаже "российских суверенных и некоторых корпоративных облигаций". А источник, близкий к Deutsche Bank, уточнил, что торги будут осуществляться по запросу клиентов с целью снизить риски для инвесторов внутри и за пределами Штатов.