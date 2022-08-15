Уже 260 человек обратились в полицию из-за уколов шприцами в ночных клубах Испании
Число жалоб в полицию из-за уколов шприцами в ночных клубах Испании достигло 260
Сотрудники правоохранительных органов Испании рассматривают свыше 260 жалоб об уколах шприцами при нахождении в общественных местах. Ранее сообщалось о 60 случаях, передаёт радиостанция Cadena SER.
"Силы безопасности расследуют более 260 заявлений об уколах молодёжи шприцами в ночных заведениях", — сказал ведущий.
На данный момент Гражданской гвардии и Национальной полиции известно в общей сложности о 203 жалобах за период с 3 июля по 10 августа. К ним стоит добавить ещё как минимум 59 фактов, указала радиостанция. Так, 23 зарегистрированы в Каталонии, ещё 20 — в Наварре и 16 — в Стране Басков.
Ранее Лайф сообщал, что в общественных местах в Испании людей снова начали колоть шприцами. В испанском городе Сан-Себастьян в первый день недели были зафиксированы четыре таких случая. Пострадали несколько девушек во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне. Шприцами укололи и посетителей концерта в городе Сантандер и дискотек на Балеарских островах.
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