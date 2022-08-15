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15 августа, 09:30

Российская артиллерия уничтожила 70% одного из батальонов ВСУ

Российские артиллеристы в ходе спецоперации на Украине уничтожили более 70% личного состава одного из батальонов ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Марьинка ДНР артиллерийским ударом российских войск по боевым позициям 66-й механизированной бригады ВСУ ликвидировано более 70% личного состава третьего батальона данного соединения", — сказал он.

Авиация России уничтожила пять пунктов управления ВСУ

Авиация России уничтожила пять пунктов управления ВСУ

Ранее стало известно, что союзные силы уничтожили две роты 72-й механизированной бригады ВСУ под Артёмовском в Донецкой Народной Республике.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова

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