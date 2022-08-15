Российская артиллерия уничтожила 70% одного из батальонов ВСУ
Российские артиллеристы в ходе спецоперации на Украине уничтожили более 70% личного состава одного из батальонов ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Марьинка ДНР артиллерийским ударом российских войск по боевым позициям 66-й механизированной бригады ВСУ ликвидировано более 70% личного состава третьего батальона данного соединения", — сказал он.
Ранее стало известно, что союзные силы уничтожили две роты 72-й механизированной бригады ВСУ под Артёмовском в Донецкой Народной Республике.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ