Российская артиллерия уничтожила 70% одного из батальонов ВСУ

Российские артиллеристы в ходе спецоперации на Украине уничтожили более 70% личного состава одного из батальонов ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Марьинка ДНР артиллерийским ударом российских войск по боевым позициям 66-й механизированной бригады ВСУ ликвидировано более 70% личного состава третьего батальона данного соединения", — сказал он.