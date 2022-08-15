В Пятигорске стартовал Всероссийский молодёжный форум "Машук-2022"

В Пятигорске торжественно открылся Всероссийский молодёжный форум "Машук-2022". В этом году он собрал не только участников из России, но и гостей из Донбасса и Запорожья.

Открылся Всероссийский молодёжный форум "Машук-2022". Видео © Telegram / Люди Z

"У нас большая образовательная программа, которую проводим на форуме. Это не просто общение со спикерами, рассказ об интересных людях, а это инструменты, которые мы хотим передать от экспертов ребятам", — сообщил заместитель гендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков.

Главной темой мероприятия станет Год культурного наследия народов России. Образовательная программа включает лектории, мастер-классы, кейсы социальной направленности. Акцент будет сделан и на практической части. Полученные знания позволят участникам создавать свои проекты.

Ребята могут представить свои инициативы на грантовом конкурсе Росмолодёжи, отметил Сериков. Победителей определят по итогам публичной защиты и выводам экспертов. Всего в форуме примет участие одна тысяча человек. Событие пройдёт в три смены, каждая из которых делает упор на определённую тематику.