НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 августа, 09:33

В Пятигорске стартовал Всероссийский молодёжный форум "Машук-2022"

В Пятигорске торжественно открылся Всероссийский молодёжный форум "Машук-2022". В этом году он собрал не только участников из России, но и гостей из Донбасса и Запорожья.

Открылся Всероссийский молодёжный форум "Машук-2022". Видео © Telegram / Люди Z

"У нас большая образовательная программа, которую проводим на форуме. Это не просто общение со спикерами, рассказ об интересных людях, а это инструменты, которые мы хотим передать от экспертов ребятам", — сообщил заместитель гендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков.

Главной темой мероприятия станет Год культурного наследия народов России. Образовательная программа включает лектории, мастер-классы, кейсы социальной направленности. Акцент будет сделан и на практической части. Полученные знания позволят участникам создавать свои проекты.

Ребята могут представить свои инициативы на грантовом конкурсе Росмолодёжи, отметил Сериков. Победителей определят по итогам публичной защиты и выводам экспертов. Всего в форуме примет участие одна тысяча человек. Событие пройдёт в три смены, каждая из которых делает упор на определённую тематику.

Глава Ярославской области со школьниками из Донбасса открыл первую "Университетскую смену"

Глава Ярославской области со школьниками из Донбасса открыл первую "Университетскую смену"

Ранее сообщалось, что в Луганске прошла первая торжественная церемония вручения премии PUTIN TEAM. Эта награда была инициирована Общероссийским народным фронтом, чтобы отметить труд людей, которые, невзирая на риск и опасность, работают во имя Родины и во благо людей.

Обложка ©

Telegram / Люди Z

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров