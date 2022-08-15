ВКС России высокоточным ударом уничтожили более 260 украинских военных в ДНР
Воздушно-космическим силам России в ходе специальной военной "Операции Z" удалось ликвидировать свыше 260 украинских националистов в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Угледар, Водяное и Доброполье Донецкой Народной Республики ударами высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ уничтожено более 260 националистов", — сказал Конашенков в ходе брифинга.
А ранее Лайф сообщал, что в ходе боевых действий на Украине погиб капитан Воздушных сил ВСУ Антон Листопад, которого считали "лучшим лётчиком страны". Около двух месяцев назад пилот был награждён орденом Мужества, медаль ему лично вручил украинский президент Владимир Зеленский.
ТАСС / Владимир Гердо