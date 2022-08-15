ВКС России высокоточным ударом уничтожили более 260 украинских военных в ДНР

"В районах населённых пунктов Угледар, Водяное и Доброполье Донецкой Народной Республики ударами высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ уничтожено более 260 националистов", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

ВС РФ уничтожили более 100 наёмников из Польши и Германии под Харьковом

ВС РФ уничтожили более 100 наёмников из Польши и Германии под Харьковом

А ранее Лайф сообщал, что в ходе боевых действий на Украине погиб капитан Воздушных сил ВСУ Антон Листопад, которого считали "лучшим лётчиком страны". Около двух месяцев назад пилот был награждён орденом Мужества, медаль ему лично вручил украинский президент Владимир Зеленский.