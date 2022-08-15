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Регион
Опубликовано 15 августа 2022, 09:38
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ВС РФ уничтожили более 100 наёмников из Польши и Германии под Харьковом

Вооружённые силы России уничтожили более 100 и ранили более 50 иностранных наёмников в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием ВКС России поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии", — отметил он.

Военные ВСУ при отступлении могли сжигать тела сослуживцев
Военные ВСУ при отступлении могли сжигать тела сослуживцев

А ранее стало известно, что с 8 июля по 5 августа — в результате наступательных действий ВС РФ при поддержке сил Народной милиции ДНР и ЛНР — число наёмников на Украине уменьшилось с 2741 до 2192. При этом, по данным Минобороны РФ, количество прибывающих в Незалежную боевиков не перекрывает потери в их рядах.

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ТАСС / АР / Alexei Alexandrov

Александра Вишнякова
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