Вооружённые силы России уничтожили более 100 и ранили более 50 иностранных наёмников в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием ВКС России поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии", — отметил он.

А ранее стало известно, что с 8 июля по 5 августа — в результате наступательных действий ВС РФ при поддержке сил Народной милиции ДНР и ЛНР — число наёмников на Украине уменьшилось с 2741 до 2192. При этом, по данным Минобороны РФ, количество прибывающих в Незалежную боевиков не перекрывает потери в их рядах.