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15 августа, 10:05

Wildberries сменил название сайта на "Ягодки" и отказался объясняться

<p>Новое оформление маркетплейса. Обложка © <a href="https://www.wildberries.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Скриншот сайта Wildberries</a></p>

Новое оформление маркетплейса. Обложка © Скриншот сайта Wildberries

Онлайн-ретейлер Wildberries сменил название сайта на "Ягодки", что является переводом английского наименования. Лайф попытался узнать, с чем связан ребрендинг, но в пресс-службе компании отказались от комментариев.

Теперь при входе на маркетплейс покупатель видит оформление, украшенное малиной, ежевикой и другими ягодами. Сам адрес площадки не изменился. Прежнее название и в мобильном приложении. Временно ли переименование или же теперь крупнейший интернет-продавец страны будет носить "сладкое" название, пока не известно. Однако в начале лета основатель и владелец онлайн-ретейлера Татьяна Бакальчук допустила возможность смены названия компании на русскоязычное.

Wildberries будет брать по тысяче рублей за возврат хрупких и крупногабаритных товаров

Wildberries будет брать по тысяче рублей за возврат хрупких и крупногабаритных товаров

Оксана Попова

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