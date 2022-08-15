Wildberries сменил название сайта на "Ягодки" и отказался объясняться

Онлайн-ретейлер Wildberries сменил название сайта на "Ягодки", что является переводом английского наименования. Лайф попытался узнать, с чем связан ребрендинг, но в пресс-службе компании отказались от комментариев.

Теперь при входе на маркетплейс покупатель видит оформление, украшенное малиной, ежевикой и другими ягодами. Сам адрес площадки не изменился. Прежнее название и в мобильном приложении. Временно ли переименование или же теперь крупнейший интернет-продавец страны будет носить "сладкое" название, пока не известно. Однако в начале лета основатель и владелец онлайн-ретейлера Татьяна Бакальчук допустила возможность смены названия компании на русскоязычное.