Apple потребовала удалить контент российских государственных СМИ в приложении Rutube
Американская корпорация Apple потребовала от российского видеохостинга Rutube решить проблему модерации. В качестве одного из вариантов компания предложила удалить контент российских государственных СМИ из приложения онлайн-сервиса, сообщили в пресс-службе Rutube.
"Apple предлагает решить проблему модерации приложения Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей или же удалить контент "state-sponsored media", — рассказали ТАСС в пресс-службе.
При этом там отметили, что сейчас приложение Rutube доступно для пользователей в 171 стране.
Ранее Лайф писал, что ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства. По данным российской антимонопольной службы, американский производитель злоупотребил доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
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