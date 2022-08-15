Apple потребовала удалить контент российских государственных СМИ в приложении Rutube

Американская корпорация Apple потребовала от российского видеохостинга Rutube решить проблему модерации. В качестве одного из вариантов компания предложила удалить контент российских государственных СМИ из приложения онлайн-сервиса, сообщили в пресс-службе Rutube.

"Apple предлагает решить проблему модерации приложения Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей или же удалить контент "state-sponsored media", — рассказали ТАСС в пресс-службе.

При этом там отметили, что сейчас приложение Rutube доступно для пользователей в 171 стране.