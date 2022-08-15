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15 августа, 10:03

Apple потребовала удалить контент российских государственных СМИ в приложении Rutube

Американская корпорация Apple потребовала от российского видеохостинга Rutube решить проблему модерации. В качестве одного из вариантов компания предложила удалить контент российских государственных СМИ из приложения онлайн-сервиса, сообщили в пресс-службе Rutube.

"Apple предлагает решить проблему модерации приложения Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей или же удалить контент "state-sponsored media", рассказали ТАСС в пресс-службе.

При этом там отметили, что сейчас приложение Rutube доступно для пользователей в 171 стране.

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Ранее Лайф писал, что ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства. По данным российской антимонопольной службы, американский производитель злоупотребил доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

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Unsplash

Александра Васильева

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