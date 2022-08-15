Год был в бегах: В Башкирии поймали "золотого гаишника", набравшего взяток на 44 млн

Правоохранители задержали бывшего начальника Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД РФ по Башкирии Ильдуса Шайбакова. Мужчину в СМИ прозвали "золотым гаишником" после того, как у него в квартире было обнаружено 44 миллиона рублей. Шайбаков находился в федеральном розыске больше года.

"Оперативниками собственной безопасности МВД РФ по Республике Башкортостан совместно с СУ СК РФ по РБ задержан бывший заместитель начальника отдела МРЭО ГИБДД РФ по республике, находившийся в федеральном розыске по подозрению в создании преступного сообщества. Бывшему правоохранителю была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщается на сайте МВД РФ по республике.

Напомним, в августе прошлого года семерых гаишников из Уфы заподозрили в продаже водительских прав на миллиард рублей. По версии следствия, в 2016 году Шайбаков, занимая должность заместителя начальника МРЭО, создал преступную группу с целью получения взяток при выдаче водительских прав без сдачи экзаменов. Он вовлёк в "бизнес" как минимум шестерых гаишников. Размер взятки за каждое удостоверение варьировался от 14 до 40 тысяч рублей. Тогда пятеро подозреваемых были заключены под стражу, одного посадили под домашний арест, а Шайбакова объявили в розыск.