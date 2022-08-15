Путин выразил соболезнования Пашиняну в связи с гибелью людей при взрыве в Ереване

Президент страны Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ереванском ТЦ "Сурмалу". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ереванском торговом центре. Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — сказано в телеграмме.