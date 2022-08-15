Путин выразил соболезнования Пашиняну в связи с гибелью людей при взрыве в Ереване
Президент страны Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ереванском ТЦ "Сурмалу". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ереванском торговом центре. Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — сказано в телеграмме.
Напомним, вчера на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв. Первые минуты трагедии попали на видео. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками. Ранее сообщалось, что в результате взрыва пропало без вести 27 человек, ранено более 60. Позже МЧС республики распространило информацию, что спасателям удалось обнаружить живыми шесть человек, которые считались пропавшими без вести.