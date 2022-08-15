Китайская армия начала новые учения у Тайваня в ответ на сговор с США

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала очередные военные учения у берегов Тайваня. Причиной манёвров стал сговор Тайбэя и Вашингтона, заявил представитель Минобороны КНР У Цянь, слова которого приводятся на странице ведомства в WeChat.

"Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая организовала совместные боевые учения и патрулирование вокруг Тайваня с участием разных родов войск, которые должны дать решительный отпор и стать сдерживающим фактором для тайваньско-американского сговора", — сказал он, комментируя визит американских конгрессменов на остров.