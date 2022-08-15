Китайская армия начала новые учения у Тайваня в ответ на сговор с США
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала очередные военные учения у берегов Тайваня. Причиной манёвров стал сговор Тайбэя и Вашингтона, заявил представитель Минобороны КНР У Цянь, слова которого приводятся на странице ведомства в WeChat.
"Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая организовала совместные боевые учения и патрулирование вокруг Тайваня с участием разных родов войск, которые должны дать решительный отпор и стать сдерживающим фактором для тайваньско-американского сговора", — сказал он, комментируя визит американских конгрессменов на остров.
По словам представителя Минобороны, армия КНР продолжает совершенствовать боевую подготовку, чтобы защищать суверенитет и территориальную целостность страны, а также решительно пресекать любые формы сепаратизма на Тайване и внешнее вмешательство. Как указал У Цянь, действия Вашингтона серьёзно нарушают "принцип одного Китая" и положения трёх совместных китайско-американских коммюнике. Он особо подчеркнул, что Тайвань — часть КНР и иностранные силы не должны вмешиваться в этот вопрос.
Напомним, в последние дни Народно-освободительная армия КНР пребывала в полной боевой готовности. Китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это связано с недавним визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. После её посещения острова в Китае анонсировали регулярные учения армии страны к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива. Власти острова в свою очередь ответили тем же: они анонсировали военные учения с боевыми стрельбами. Однако вчера на Тайвань с рабочим визитом прибыла новая делегация конгрессменов США во главе с Эдом Марки.
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