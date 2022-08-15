"Виден такой же заряд": Каррера заявил, что "Спартак" может стать чемпионом России в этом сезоне
Каррера заявил, что "Спартак" борется за победу в РПЛ в этом сезоне
Итальянский специалист, бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что красно-белые в нынешнем сезоне будут бороться за победу в чемпионате России по футболу.
"Спартак" действительно борется за титул в этом году. Виден такой же заряд, как и в чемпионский сезон. Они вполне могут его взять", — заявил Каррера Sport24.
А вот "Зенит", по мнению специалиста, не выглядит столь явным фаворитом РПЛ, как было в предыдущих сезонах.
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ФК "Спартак-Москва"