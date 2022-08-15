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15 августа, 09:53

"Виден такой же заряд": Каррера заявил, что "Спартак" может стать чемпионом России в этом сезоне

Каррера заявил, что "Спартак" борется за победу в РПЛ в этом сезоне

Итальянский специалист, бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что красно-белые в нынешнем сезоне будут бороться за победу в чемпионате России по футболу.

"Спартак" действительно борется за титул в этом году. Виден такой же заряд, как и в чемпионский сезон. Они вполне могут его взять", — заявил Каррера Sport24.

А вот "Зенит", по мнению специалиста, не выглядит столь явным фаворитом РПЛ, как было в предыдущих сезонах.

"Спартаку" удалось прервать неудачную серию в матчах с "Сочи"

"Спартаку" удалось прервать неудачную серию в матчах с "Сочи"

Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" разгромил "Сочи" в матче пятого тура РПЛ и вышел на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата страны.

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ФК "Спартак-Москва"

Шамиль Гаджиев

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