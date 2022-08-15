Москвичам рассказали, почему сейчас не стоит спешить с покупкой вторичного жилья

К началу августа средняя цена на квадратный метр во вторичке снизилась на два процента, пишет газета "Вечерняя Москва" со ссылкой на данные Московской ассоциации риелторов. По этому поводу высказались ведущие эксперты в области недвижимости.

Так, глава аналитического центра риелторской компании Дмитрий Таганов считает это снижение закономерным, потому что цены в ответ на изменение рыночных условий были завышены, а теперь происходит восстановление.

Управляющий директор сети офисов недвижимости другой компании Александр Москатов отметил, что скорости совершения сделок на вторичном рынке падают, цены диктует покупатель, который колеблется между вторичкой и новостройкой и субсидированными ставками 0,01 процента и рассрочкой на срок до 30 лет. По его оценке, сейчас спешить с покупкой жилья не стоит.

"Сейчас это делать невыгодно, поскольку квартиры переоценены. При этом ожидается, что из-за снижения спроса на такие активы и сокращения доходов россиян цены в ближайшие полтора года тоже пойдут вниз. Не спешите тратить накопления. Потому что 2023-й, скорее всего, мы тоже проведём в экономическом спаде, а эти деньги будут обеспечивать спокойствие и давать возможность выгодно их вложить", — пояснил экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин.

А вот финансовый консультант Евгений Горобец, наоборот, советует хранить сбережения в вечных активах — золоте или недвижимости, утверждая, что валюта сейчас не имеет значения. Вице-президент Российской гильдии риелторов Григорий Полторак вообще рекомендует жить здесь и сейчас. И если есть необходимость покупать недвижимость сегодня, то не стоит откладывать этот вопрос.

Согласно данным Ассоциации риелторов, пишет издание, в 92 московских компаниях отмечено падение цен на вторичку, а в 35 — повышение. Больше всего упала цена в престижных районах. По данным ассоциации за июль, в Хамовниках снижение цен достигло 6,4% (до 727,6 тысячи рублей за квадратный метр), в Пресненском районе — 4,6% (до 523,1 тысячи рублей), в Крылатском — 4,5% (до 313,3 тысячи рублей), на Арбате — 3,8% (до 638,7 тысячи рублей), в Таганском районе — 0,8% (до 362,9 тысячи рублей).