Уткин рассказал, на чём построена впечатляющая игра "Спартака" при Абаскале
Уткин впечатлился игрой "Спартака" при Абаскале
Известный журналист и блогер Василий Уткин остался под впечатлением от игры московского "Спартака" на старте сезона РПЛ под руководством испанца Гильермо Абаскаля. Об этом он рассказал в новом видео на своём ютуб-канале.
"Впечатляет та игра, которую Абаскалю удалось поставить. Она сложна: построена на высокой степени взаимопонимания. А второе — это физическая подготовка", — заявил Уткин.
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ФК "Спартак-Москва"