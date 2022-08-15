Сговор Киева с Лондоном по Крымскому мосту сочли посягательством на нацбезопасность России

Любая атака на Крымский мост — это посягательство на Россию со всеми вытекающими для противника последствиями. Об этом сказал политолог Руслан Бальбек в беседе с RT, комментируя разговор украинской стороны с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом о планах по уничтожению моста.

"Крымский мост — это стратегический объект, любая угроза в отношении него — это посягательство на нашу национальную безопасность. Впрочем, украинские политики уже и так наговорили на полный букет статей о нацизме, геноциде, подготовке массовых убийств и многом другом", — объяснил аналитик.

По его словам, Киев давно попытался бы нанести удар по Крымскому мосту, но такая возможность не подворачивается. Поэтому украинским властям приходится лишь делать громкие заявления, чтобы показать миру, какой уровень угроз они создают России.