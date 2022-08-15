"Синергия" подаёт в суд на отца вундеркинда Алисы Тепляковой за клевету

В учебном заведении уточнили, что просили отца девочки Евгения Теплякова удалить пост от 23 июля в семейном блоге, где мужчина рассказывает о подаче документов Алисы и её восьмилетнего брата в "Синергию", прибегая к оскорблениям в адрес вуза. Дело в том, что университет сначала не принял их документы на поступление, сославшись на устав, по которому поступать могут лица старше 14 лет, но отец вундеркиндов привёл в качестве аргумента федеральное законодательство, которым возрастной ценз не установлен. В итоге заявления приняли, но девочка не пришла на конкурс на бюджет и не принесла оригиналы документов.