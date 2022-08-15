"Синергия" подаёт в суд на отца вундеркинда Алисы Тепляковой за клевету
Московский университет "Синергия" намерен подать в суд на отца 10-летней абитуриентки Алисы Тепляковой за клевету и публичные оскорбления. Об этом пишет kp.ru.
"Распространение о ректоре и университете заведомо ложной информации, а также публичные оскорбления категорически недопустимы. В целях защиты чести, достоинства и деловой репутации считаем необходимым решение данной ситуации в правовой плоскости", — пояснили изданию в вузе.
В учебном заведении уточнили, что просили отца девочки Евгения Теплякова удалить пост от 23 июля в семейном блоге, где мужчина рассказывает о подаче документов Алисы и её восьмилетнего брата в "Синергию", прибегая к оскорблениям в адрес вуза. Дело в том, что университет сначала не принял их документы на поступление, сославшись на устав, по которому поступать могут лица старше 14 лет, но отец вундеркиндов привёл в качестве аргумента федеральное законодательство, которым возрастной ценз не установлен. В итоге заявления приняли, но девочка не пришла на конкурс на бюджет и не принесла оригиналы документов.
"Никакая Алиса ни в какую "Синергию" не поступала. А ректор, директор или архитектор, утверждающий обратное, может быть, выпил. Или не выспался. Или переутомился", — написал Тепляков на просьбу "Синергии" удалить текст с оскорблениями.
Напомним, в 2021 году Алиса Теплякова в девять лет успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. На бюджет она не поступила, родители отдали девочку на платное отделение. Однако у ребёнка начались трудности с учёбой. Тогда родители девочки и подали документы в "Синергию" и решили определить туда восьмилетнего Хеймдалля, который тоже растёт в семье вундеркиндом. В вузе заявления приняли под давлением отца детей. Но Алиса на экзамен не пришла, поэтому в списке поступивших на бюджет её нет, как и брата.