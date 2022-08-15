Политолог назвал Зеленского частью Русского мира
Политолог Чадаев объяснил, почему призывы "запретить" русских в Европе могут сыграть злую шутку с самим Зеленским
Действующий президент Украины Владимир Зеленский и сам является частью Русского мира, против которого и выступает. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" озвучил политолог, руководитель аналитического центра "Московский регион" Алексей Чадаев.
По его словам, призыв Зеленского к странам Запада с просьбой запретить въезд на свою территорию всем гражданам России вполне укладывается ту политику, которую проводят за рубежом, стремясь "наказать" за специальную военную операцию сразу всех русских. Правда, объясняют это в разных странах по-разному.
"Сейчас назрел конфликт двух парадигм вокруг того, как именно противостоять России. Одна состоит в том, чтобы как можно сильнее давить простого российского человека, чтобы тот отправился "майданить", а вторая состоит в коллективной ответственности: мол, все русские люди уже виноваты в том, что в природе есть Россия. В этом смысле русскому еврею Зеленскому стоило бы начать с себя, потому что он, безусловно, часть Русского мира", — рассуждает Чадаев.
Вместе с тем, по словам политолога, США (как страна – участница Нюрнбергского процесса) публично не одобряют тезисы о запрете всего русского, как и не поддерживают идею визовых ограничений. Элиты в Америке понимают, что в идеологическом плане эти инициативы дурно пахнут, хотя это не мешает Штатам делить русских на хороших или плохих. Да и идею "организовать в России какой-нибудь "майдан" никто не отменял, отметил Чадаев.
"Конечно, они даже в холодную войну не стеснялись использовать бывших вермахтовских генералов для строительства структур НАТО, но в идеологическом смысле они чистоту блюдут всегда, в отличие от немцев и всего, что восточнее", — заключил он.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала власти стран ЕС прекратить выдавать въездные визы россиянам. Она напомнила, что после начала спецоперации Евросоюз закрыл авиасообщение с РФ, но страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы гражданам страны. Её предложение поддержал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.