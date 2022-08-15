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15 августа, 14:14

Отпускникам посоветовали не заедать алкоголь и коктейли, чтобы не растолстеть

Врач Королёва рассказала, как не набрать до 4 кг в отпуске из-за алкоголя

Во время отпуска можно незаметно набрать до четырёх килограммов. На отдыхе люди не контролируют питание, едят много жирного и сладкого, а также часто пьют алкоголь и коктейли, которые вызывают отёки. Об этом "Газете.ru" рассказала эндокринолог, диетолог сети клиник "Атлас" Полина Королёва.

"При употреблении алкоголя всё, что вы едите вместе с ним, запасается в виде жиров. Всё это может вызвать прибавку в весе до двух-четырёх килограммов", подчеркнула она.

По её словам, лучше проводить отдых активно: плавать, бегать, играть в теннис, совершать длительные пешие прогулки. Кроме того, на курорте лучше отдавать предпочтение сезонным овощам, местным фруктам и рыбе. Королёва посоветовала соблюдать режим питания, даже если отпуск проходит дома.

"Желательно, чтобы половину рациона составляли сезонные овощи, ягоды, зелень, ¼ — белковые продукты (рыба, птица, мясо, яйца, творог), ¼ — сложные углеводы (цельнозерновые крупы, макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб)", — указала она.

Диетолог рассказал, как питаться в отпуске, чтобы не набрать лишний вес

Диетолог рассказал, как питаться в отпуске, чтобы не набрать лишний вес

Ранее Лайф писал, как "правило тарелки" поможет не поправиться во время отпуска. Также всегда желательно находить альтернативу вредной еде. Например, заменить картошку фри запечённым картофелем, жареную рыбу — морепродуктами на пару, а вместо вредных сладостей питаться фруктами и ягодами.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

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