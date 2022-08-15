Отпускникам посоветовали не заедать алкоголь и коктейли, чтобы не растолстеть

Во время отпуска можно незаметно набрать до четырёх килограммов. На отдыхе люди не контролируют питание, едят много жирного и сладкого, а также часто пьют алкоголь и коктейли, которые вызывают отёки. Об этом "Газете.ru" рассказала эндокринолог, диетолог сети клиник "Атлас" Полина Королёва.

"При употреблении алкоголя всё, что вы едите вместе с ним, запасается в виде жиров. Всё это может вызвать прибавку в весе до двух-четырёх килограммов", — подчеркнула она.

По её словам, лучше проводить отдых активно: плавать, бегать, играть в теннис, совершать длительные пешие прогулки. Кроме того, на курорте лучше отдавать предпочтение сезонным овощам, местным фруктам и рыбе. Королёва посоветовала соблюдать режим питания, даже если отпуск проходит дома.

"Желательно, чтобы половину рациона составляли сезонные овощи, ягоды, зелень, ¼ — белковые продукты (рыба, птица, мясо, яйца, творог), ¼ — сложные углеводы (цельнозерновые крупы, макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб)", — указала она.