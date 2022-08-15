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15 августа, 14:10

Врач рассказала, какие продукты опасно употреблять вместе с кофе

Врач Алёхина рассказала, какие продукты опасно употреблять вместе с кофе

Лучше пить кофе без сахара и сливок, а также отказаться от сладких булочек. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказала врач-диетолог, член Национального общества диетологов РФ Анна Алёхина.

"Сахар, сливки и сиропы добавляют дополнительную калорийность кофе, превращая обычный напиток в полноценный приём еды. А если у человека есть непереносимость лактозы, в таком случае необходимо заменить обычное молоко животного происхождения на растительное", заметила она.

Людям с болезнями сердца, высоким артериальным давлением, повышенным холестерином, диабетом и ожирением нельзя злоупотреблять нефильтрованным кофе, особенно в сочетании со сладкой выпечкой на основе маргарина. Также опасно пить сразу после этого напитка энергетик, такое адское сочетание вызовет бессонницу, тревожность, беспокойство и нарушит сердечный ритм, отметила врач.

Она предостерегла и от совмещения кофе с алкоголем из-за нагрузки на сердце, к тому же перевозбуждается нервная система. Лучше сделать перерыв между напитками не менее четырёх часов.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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