Прогноз вирусолога: Введут ли снова масочный режим по всей России

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов считает маловероятным введение общефедеральных ограничений против коронавируса в РФ. При этом он напомнил, что у властей регионов остаются полномочия действовать по своему усмотрению, поэтому масочный режим в отдельных субъектах всё же может быть возрождён.

"Маловероятно, что на федеральном уровне будут вводиться какие-то ограничения, которые бы распространялись сразу же на территорию всей страны. То, что это может повториться (ношение масок. — Прим. Лайфа), конечно, может. Здесь сложно предсказать будущее. Полномочия как были переданы на уровень субъектов, так и остались", — отметил собеседник Лайфа.