Прогноз вирусолога: Введут ли снова масочный режим по всей России
Вирусолог Колбасов объяснил, почему масочный режим вряд ли снова введут по всей России
Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов считает маловероятным введение общефедеральных ограничений против коронавируса в РФ. При этом он напомнил, что у властей регионов остаются полномочия действовать по своему усмотрению, поэтому масочный режим в отдельных субъектах всё же может быть возрождён.
"Маловероятно, что на федеральном уровне будут вводиться какие-то ограничения, которые бы распространялись сразу же на территорию всей страны. То, что это может повториться (ношение масок. — Прим. Лайфа), конечно, может. Здесь сложно предсказать будущее. Полномочия как были переданы на уровень субъектов, так и остались", — отметил собеседник Лайфа.
По его словам, перед введением каких-либо мер каждый регион должен взвесить пользу и затраты и принимать самостоятельное решение. Вирусолог также призвал власти ориентироваться на уже имеющийся опыт, потому что показатели по коронавирусу тоже относительны — "цифры для Москвы — это одна история, а для Бурятии — другая история".
Напомним, в России продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Так, за прошедшие сутки зафиксировано 25 273 новых случая заражения. В связи с ухудшением эпидобстановки первый российский регион — Бурятия — возвращает масочный режим при посещении общественных мест.
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