Раскрыты способы изменить чёрную полосу жизни на белую

Чаще всего чёрная полоса в жизни — это субъективное восприятие человеком действительности. Настроив себя пессимистически, можно начать притягивать неприятность за неприятностью. Об этом в беседе с Ura.ru предупредил клинический психолог и психоаналитик Владимир Крупин.

По его убеждению, в таких случаях пациенту следует менять ход мышления и искать открывающиеся возможности в череде преград. Однако бывает, что чёрная полоса возникает по объективным причинам: например, гибель близкого. Здесь важно своевременно прожить горе, подчеркнул эксперт. Ведь психика способна адаптироваться, в том числе и принять случившееся.

"Смерть близких или потеря любимого питомца. Очень мало, что разрушает психику человека так, как своевременно непрожитое горе. Если оно прожито не вовремя и человек его отложил, то с годами горе будет проживаться намного тяжелее и растянутее", — уточнил Крупин.

Он посоветовал в любой депрессивной ситуации задавать себе вопрос, что я могу изменить, а что не могу. То, что не поддаётся нашему влиянию, мы должны правильно пережить. Если же есть способы воздействовать на происходящее и менять обстоятельства, то нужно действовать. Стояние на месте в подобных случаях — это уже история про страхи, сниженную мотивацию, подавленное состояние, депрессию, которую нужно лечить. Крупин напомнил, что нужно смотреть на неудачу как на "возможность личностной проработки и дальнейшего роста".