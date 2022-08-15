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15 августа, 12:58

Футболистов "Локомотива" закроют на клубной базе до матча против "Химок"

Футболисты "Локомотива" будут готовиться к матчу с "Химками" на клубной базе

Футболисты московского "Локомотива" будут готовиться к матчу 6-го тура РПЛ против "Химок" на клубной базе в подмосковной Баковке. Об этом Sport24 рассказали в пресс-службе железнодорожников.

"По решению руководства и тренерского штаба на этой неделе команда готовится к следующему матчу с заездом на базу", — заявил собеседник портала.

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Отметим, что после пяти туров столичный "Локомотив" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, не имея в активе побед.

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ФК "Локомотив"

Шамиль Гаджиев

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