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15 августа, 13:02

Захарова осудила Apple за диктатуру по отношению к Rutube

Американская корпорация Apple, которая потребовала от российского видеохостинга Rutube скрыть из приложения контент российских государственных СМИ, привыкла к тоталитарным западным практикам. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Apple привык к тоталитарным практикам Запада, полагает, что диктатура — это норма. Занесло компанию", — написала Захарова в телеграм-канале.

Напомним, корпорация Apple потребовала от российского видеохостинга Rutube решить проблему модерации. В качестве одного из вариантов компания предложила удалить контент российских государственных СМИ в iOS-приложении или сделать его доступным только для пользователей из РФ.

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

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Getty Images / Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket

Оксана Попова

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Igr Rоmanyutaсегодня в 13:23

"огрызок" даже не скрывает что обслуживает Белый Дом

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