Захарова осудила Apple за диктатуру по отношению к Rutube

Американская корпорация Apple, которая потребовала от российского видеохостинга Rutube скрыть из приложения контент российских государственных СМИ, привыкла к тоталитарным западным практикам. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Apple привык к тоталитарным практикам Запада, полагает, что диктатура — это норма. Занесло компанию", — написала Захарова в телеграм-канале.

Напомним, корпорация Apple потребовала от российского видеохостинга Rutube решить проблему модерации. В качестве одного из вариантов компания предложила удалить контент российских государственных СМИ в iOS-приложении или сделать его доступным только для пользователей из РФ.