Аксёнов опроверг ложь Украины о массовом отъезде людей из Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов опроверг сообщения о массовом отъезде людей из региона из-за якобы небезопасных условий, которые ранее распространила Украина.

"С точки зрения того, что из Крыма бегут, — это ложь полная, никаких сомнений нет", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Руководитель республики отметил, что в связи с фейковой информацией у некоторых начинают появляться опасения. А также поспешил заверить, что в Минобороны уже приняли все необходимые для безопасности людей меры.

"Я уже говорил, что 100%-й гарантии, наверное, никто в жизни дать не может. Но скажу, что на 99% предпринятые меры позволяют обеспечить безопасность на территории полуострова. Паниковать точно не надо", — подчеркнул глава Крыма.