Аксёнов опроверг ложь Украины о массовом отъезде людей из Крыма
Глава Крыма Сергей Аксёнов опроверг сообщения о массовом отъезде людей из региона из-за якобы небезопасных условий, которые ранее распространила Украина.
"С точки зрения того, что из Крыма бегут, — это ложь полная, никаких сомнений нет", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Руководитель республики отметил, что в связи с фейковой информацией у некоторых начинают появляться опасения. А также поспешил заверить, что в Минобороны уже приняли все необходимые для безопасности людей меры.
"Я уже говорил, что 100%-й гарантии, наверное, никто в жизни дать не может. Но скажу, что на 99% предпринятые меры позволяют обеспечить безопасность на территории полуострова. Паниковать точно не надо", — подчеркнул глава Крыма.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста, это произошло на саммите НАТО в июне.
ТАСС / Сергей Мальгавко