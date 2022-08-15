"Духи всё видят": Шаман расшифровал ужасающее послание с найденных в реках Европы "предвестников катастроф"

Западные страны сейчас проходят глобальный урок. У них были стёрты нравственные ценности, а затем и человечность. Потому "голодные" камни, которые недавно стали видны в европейских реках из-за сильной засухи и обмеления, действительно имеют пророческое значение, уверен шаман Сергей Барс.

"Однозначно в этом есть пророческое значение. Всё, что сейчас происходит с коллективным Западом, идёт большой кармический урок. Я сейчас говорю о вселенской лжи — люди давно привыкли, что могут сделать гадость, а потом спрятаться. Но на самом деле всю ложь всегда видят духи. Коллективный Запад давно перешёл грань, когда стёрты общечеловеческие ценности. Мы видим там популяризацию смещения гендеров, процветание мужеложства. То, что сейчас оголились камни, — это показатель отработки божественных уроков", — сказал шаман в беседе с Лайфом.

Он напомнил, что в западных странах никто ничего не делал, когда на протяжении восьми лет "Дурили Донбасс, душили Югославию, уничтожали Ирак и Ливию". Теперь пришло время пройти урок, "получить сполна" за нежелание замечать очевидные вещи. Шаман считает, что Европе предстоит ответить за то, что она позволяла "безбожно издеваться над правдой". По словам Барса, в мире духов основополагающим является глобальная честность как внутри, так и вовне.