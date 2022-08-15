Врач назвал неожиданный ночной симптом, который указывает на туберкулёз

Многие больные туберкулёзом могут не знать о своём заболевании из-за отсутствия самого распространённого симптома, связанного с этим диагнозом, — кашля. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал врач-эпидемиолог Николай Дубинин. По его словам, у таких пациентов могут наблюдаться только вялость, плохое самочувствие, отсутствие аппетита и снижение веса. Но даже когда к этим симптомам добавляется кашель, не все задумываются о туберкулёзе, объясняет эксперт.

"Кашель часто не берут во внимание, списывая всё на курение, простуду или другие заболевания. Мокрота зелёного или жёлтого цвета может появляться по утрам. С развитием болезни могут обнаруживаться небольшие сгустки крови. Ещё одним симптомом болезни может быть холодный ночной пот. Человек просыпается ночью настолько вспотевшим, что ему приходится переодеваться или менять постельное бельё. Температуры при этом может и не быть", — рассказывает Дубинин.