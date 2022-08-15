Бесплатное ЭКО и любые анализы: Как использовать полис ОМС с максимальной выгодой

Доцент Департамента публичного права факультета права ВШЭ Фатима Дзгоева в беседе с Лайфом рассказала, как использовать полис ОМС с максимальной выгодой.

"Полис обязательного медицинского страхования, вопреки распространённому мнению, нужен не только при посещении своей районной поликлиники. Это документ, который подтверждает ваше право на получение бесплатной медицинской помощи на всей территории страны. Причём в весьма значительных объёмах", — заявила эксперт.

Медицинские услуги, на которые распространяется действие полиса, перечислены в базовой программе ОМС. К ним относятся, например, первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами). Причём именно скорую помощь можно получить в любом регионе, не предъявляя полис.

Также по полису можно получить услуги специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицины в случаях: инфекционных и паразитарных болезней (за исключением заболеваний, передаваемых половым путём, туберкулёза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретённого иммунодефицита); новообразований; болезней эндокринной системы; расстройств питания и нарушения обмена веществ; болезней нервной системы; болезней крови, кроветворных органов; отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм; болезней глаза и его придаточного аппарата; болезней уха и сосцевидного отростка; болезней системы кровообращения; болезней органов дыхания; болезней органов пищеварения; болезней мочеполовой системы; болезней кожи и подкожной клетчатки; болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани; травм и отравлений; врождённых аномалий; деформаций и хромосомных нарушений; беременности, родов, послеродового периода и абортов; отдельных состояний, возникающих у детей в перинатальный период. При этом лечение по полису ОМС совершенно бесплатно для пациента в условиях стационара.

"Кроме того, есть вид услуг, о бесплатности которых не знают многие россияне. Например, по ОМС должны оказывать помощь при ожирении и депрессии, проводить анализы гормонов щитовидной железы, для некоторых пациенток — проводить процедуру ЭКО. По назначению врача также бесплатно проходят обследование на КТ, МРТ и УЗИ и даже предоставляются услуги массажа. Повторюсь, что эти процедуры должны быть назначены специалистом, а не по вашему желанию", — рассказала Дзгоева.

При этом программы медицинского страхования некоторых регионов содержат дополнительные пункты. Понять, полагается ли вам та или иная медицинская услуга бесплатно, довольно просто: можно позвонить в свою страховую компанию, чьи контакты указываются на самом полисе. Также можно проверить предполагаемое заболевание в территориальной программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, действующей в вашем регионе.

Если же вам отказывают в бесплатной медицинской помощи, но вы точно уверены, что услуга предусмотрена вашим полисом ОМС, то вправе защищать свои права, заверила собеседница Лайфа. Жалобу можно подать в страховую медицинскую организацию, телефон которой указан на страховом полисе, в территориальный фонд ОМС, региональный орган управления здравоохранения или в Федеральный фонд ОМС.