НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 ноября, 11:57

В Башкирии всю ночь искали трёх пропавших детей, пока они спали в багажнике машины у дома

<p>В Башкирии нашли спящими в машине мальчиков, которые пропали накануне. Фото © VK / <a href="https://vk.com/gumerovfr?w=wall520128754_1465/all&z=photo520128754_457240524/album520128754_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Фарит Гумеров</a></p>

В Башкирии нашли спящими в машине мальчиков, которые пропали накануне. Фото © VK / Фарит Гумеров

В Башкирии найдены спящими в багажнике автомобиля трое детей, которые ночью ушли из дома и пропали. Об успешном завершении поисков сообщил председатель регионального Госкомитета Башкортостана по ЧС Фарит Гумеров.

"В 12:30 дети были найдены в багажнике а/м  (ВАЗ-2112), припаркованном возле дома родителей одного из потеряшек. "Когда мальчишек обнаружили, они спокойно спали. К счастью, они живы и в медпомощи не нуждаются", — говорит один из спасателей", — уточняется в сообщении.

Гумеров отметил, что поиски велись с самого утра, когда стало известно, что около полуночи трое мальчиков 12, 8 и 5 лет ушли из дома в Иглинском районе и не вернулись. Спасатели прорабатывали разные версии, детей искали как в населённом пункте, так и вдоль рек. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и причины случившегося.

Пропавшая в Сочи группа туристов с тремя детьми обнаружена

Пропавшая в Сочи группа туристов с тремя детьми обнаружена

Ранее сообщалось, что в Москве найден мёртвым 14-летний подросток, он сидел в неестественной позе. Свидетели изначально приняли его за йога. Экспертиза показала, что парня забили до смерти.

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров