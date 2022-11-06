В Башкирии всю ночь искали трёх пропавших детей, пока они спали в багажнике машины у дома

В Башкирии найдены спящими в багажнике автомобиля трое детей, которые ночью ушли из дома и пропали. Об успешном завершении поисков сообщил председатель регионального Госкомитета Башкортостана по ЧС Фарит Гумеров.

"В 12:30 дети были найдены в багажнике а/м (ВАЗ-2112), припаркованном возле дома родителей одного из потеряшек. "Когда мальчишек обнаружили, они спокойно спали. К счастью, они живы и в медпомощи не нуждаются", — говорит один из спасателей", — уточняется в сообщении.

Гумеров отметил, что поиски велись с самого утра, когда стало известно, что около полуночи трое мальчиков 12, 8 и 5 лет ушли из дома в Иглинском районе и не вернулись. Спасатели прорабатывали разные версии, детей искали как в населённом пункте, так и вдоль рек. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и причины случившегося.