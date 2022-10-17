Найденный в Москве мёртвым подросток сидел в неестественной позе

Тело 14-летнего подростка, найденное около озера Святое на востоке Москвы, было в неестественной позе и без верхней одежды. Свидетели изначально приняли его за йога. Экспертиза показала, что парня забили до смерти. На месте происшествия был найден мобильный телефон.

Как пишет МК, тело парня увидели случайные прохожие, которые прогуливались в парковой зоне. По их словам, молодой человек сидел на корточках, его голова была наклонена и как бы застряла между коленей. На нём были только трусы и носки. Прохожие подумали, что юноша занимается йогой. Спросив, всё ли у него хорошо, и не услышав ответа, они прикоснулись — тело было ледяным.

Позже полиции стало известно, что младший брат погибшего пообещал не рассказывать родителям страшную тайну, хотя они семьёй искали потерявшегося всю ночь. Мальчик поведал, что его старший брат отправился драться с кем-то за какую-то "большую обиду". Причиной смерти, по предварительным данным, стали многочисленные ушибы, то есть молодого человека забили до смерти.