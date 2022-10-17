Экономист рассказала, какие продукты вскоре подорожают

Цены на картофель, капусту, грунтовые баклажаны и перец в скором времени могут немного повыситься в связи с окончанием сезона сбора плодоовощной продукции. А вот цены на зерно и мясо по причине ввода эмбарго на экспорт товаров в недружественные страны останутся на прежнем уровне. Такой прогноз дала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

"Трудности, испытываемые рыбохозяйствами, могут способствовать незначительному росту цен на их продукцию, в пределах 5%", — добавила она в интервью агентству "Прайм".

Экономист заявила, что некоторые товары могут подешеветь, среди них офисная бумага и канцелярские принадлежности. Эксперт напомнила о печальном опыте некоторых других стран. Так, в Белоруссии не смогли планово удержать цены на уровне 9%: они выросли до 12–13%, есть перспектива роста до 20%. А в Турции, по её данным, инфляция в годовом выражении уже составила 83%. Тогда как в России нет необеспеченного спроса по продуктам, в основном хватает товаров.