"Макрон пытается разрушить страну": В Париже начались митинги против роста цен

В Париже начались митинги против роста цен и климатического бездействия властей. В них принимают участие тысячи человек. Они требуют повышения зарплаты и соцвыплат, заморозку цен на электричество, а также введения налога за сверхприбыль и инвестирования в экологические проекты, передаёт РИА "Новости".

Протесты в Париже 16 октября. Видео © Twitter / tvyefr

Кроме того, люди выступают против повышения пенсионного возраста.

"Мы здесь для того, чтобы спасти французов от бедности. Макрон пытается разрушить нашу страну. Он пытается разрушить все общественные блага. Нам очевидно, что с ноября цены на всё топливо, бензин и дизель превысят 3 евро, поэтому нам необходимо действовать. Иначе нам нечего будет есть этой зимой", — рассказала агентству участница движения "Жёлтые жилеты".

Протестную акцию инициировали партии "Непокорившаяся Франция", "Европа – Экология – Зелёные", Социалистическая партия и некоторые профсоюзы и ассоциации.

Кроме прочего, митингующие выступают против наращивания Францией военной помощи Украине.

"Мало того что Франция поставила Киеву артиллерийские установки CAESAR, так она ещё и предлагает французам обучать украинских солдат. Это уже слишком, это переходит все границы. Америка пытается вовлечь нас в войну, которая даже не является нашей", — сказал другой митингующий.

Стычки с полицией на митингах в Париже 16 октября. Видео © Twitter / HZ_Press

Во время протестов уже начались стычки с правоохранителями. На месте проведения акции появились радикалы, начались провокации. Полиция применила против инициаторов агрессии слезоточивый газ.