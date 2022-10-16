Болгария обвинила хакеров из РФ в атаке на сайты госорганов

Болгария обвинила хакеров из России в атаке на сайты государственных органов 15 октября. Об этом свидетельствует заявление заместителя генерального прокурора республики Борислава Сарафова, которое он сделал в беседе с Болгарским телеграфным агентством. По его словам, уже установлено конкретное лицо, которое причастно к данному инциденту.

"Конкретное лицо с конкретным адресом, адрес находится на территории Российской Федерации", — отметил он, добавив, что иски о правовой помощи в связи с расследованием находятся на рассмотрении.

Добавим, что хакерская атака была осуществлена с целью ограничить доступ к сайтам, их содержимое не затрагивалось. Ранее главный прокурор Болгарии Иван Гешев заявил, что к случившемуся может быть причастна РФ. Он также предположил, откуда действовали злоумышленники. По его мнению, хакеры начали атаку из Магнитогорска.