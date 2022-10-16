Болгария обвинила хакеров из РФ в атаке на сайты госорганов
Болгария обвинила хакеров из России в атаке на сайты государственных органов 15 октября. Об этом свидетельствует заявление заместителя генерального прокурора республики Борислава Сарафова, которое он сделал в беседе с Болгарским телеграфным агентством. По его словам, уже установлено конкретное лицо, которое причастно к данному инциденту.
"Конкретное лицо с конкретным адресом, адрес находится на территории Российской Федерации", — отметил он, добавив, что иски о правовой помощи в связи с расследованием находятся на рассмотрении.
Добавим, что хакерская атака была осуществлена с целью ограничить доступ к сайтам, их содержимое не затрагивалось. Ранее главный прокурор Болгарии Иван Гешев заявил, что к случившемуся может быть причастна РФ. Он также предположил, откуда действовали злоумышленники. По его мнению, хакеры начали атаку из Магнитогорска.
Ранее Лайф писал, что российская хакерская группировка Killnet атаковала сайты 14 аэропортов США. Среди них был сайт международного аэропорта Хартсфилд-Джексон Атланта, сотрудник которого рассказал, что никаких операционных воздействий не зафиксировано.
Shutterstock