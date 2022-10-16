"Ак Барс" установил антирекорд, проиграв шестой матч подряд

Казанский "Ак Барс" проиграл "Трактору" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча проходила в Челябинске и завершилась со счетом 2:5 (0:2, 1:2, 1:1).

У победителей дубль оформил Антон Бурдасов (16-я и 56-я минуты), по одной шайбе на счету Теэму Пулккинена (19), Сергея Телегина (33) и Кирилла Капустина (35). Среди казанцев отличились Станислав Галиев (37) и Никита Дыняк (50).

Поражение стало для "Ак Барса" шестым подряд, это новый антирекорд команды в регулярных чемпионатах КХЛ. С 20 очками команда идёт шестой в Восточной конференции. "Трактор" набрал 17 очков и поднялся с десятого места на восьмое.

В следующей встрече "Ак Барс" дома 19 октября сыграет против "Металлурга", "Трактор" в тот же день примет "Авангард".