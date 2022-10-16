"Ак Барс" установил антирекорд, проиграв шестой матч подряд
"Ак Барс" проиграл шестой матч подряд в КХЛ, уступив "Трактору"
Александр Радулов борется за шайбу с игроками "Трактора". Обложка © Сайт ХК "Ак Барс"
Казанский "Ак Барс" проиграл "Трактору" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча проходила в Челябинске и завершилась со счетом 2:5 (0:2, 1:2, 1:1).
У победителей дубль оформил Антон Бурдасов (16-я и 56-я минуты), по одной шайбе на счету Теэму Пулккинена (19), Сергея Телегина (33) и Кирилла Капустина (35). Среди казанцев отличились Станислав Галиев (37) и Никита Дыняк (50).
Поражение стало для "Ак Барса" шестым подряд, это новый антирекорд команды в регулярных чемпионатах КХЛ. С 20 очками команда идёт шестой в Восточной конференции. "Трактор" набрал 17 очков и поднялся с десятого места на восьмое.
В следующей встрече "Ак Барс" дома 19 октября сыграет против "Металлурга", "Трактор" в тот же день примет "Авангард".
Ранее Лайф писал, что Александр Овечкин набрал первое очко в сезоне НХЛ. Он помог "Вашингтону" одержать первую победу в регулярном чемпионате: столичный клуб после двух поражений обыграл "Монреаль" (3:1).