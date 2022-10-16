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16 октября, 13:30

Российский теннисист Андрей Рублёв выиграл турнир в Испании

Россиянин Андрей Рублёв в двух сетах обыграл американца Себастьяна Корду в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Испании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса РФ.

Встреча спортсменов продлилась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3. Призовой фонд состязаний превышает 675 тысяч евро.

Представители федерации отметили, что в активе Рублёва уже было 11 побед на соревнованиях АТР-тура, а сегодняшний финал стал четвёртым в 2022 году. Ранее 24-летний россиянин становился победителем соревнований в Белграде, Дубае и Марселе, теперь к этому списку прибавляется и испанский Хихон.

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Ранее Лайф сообщал, что российским теннисистам не откажут в допуске к участию в Australian Open. Однако есть нюансы: спортсмены не смогут выступать под российским флагом и исполнять гимн.

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ТАСС / AP / TASS

Наталья Исакова

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