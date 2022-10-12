Российских теннисистов допустят к участию в Australian Open под нейтральным флагом

Федерация тенниса Австралии не станет препятствовать участию российских и белорусских теннисистов в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Об этом сообщил глава организации Крейг Тайли.

Однако есть нюансы: спортсмены не смогут выступать под российским флагом и исполнять гимн, пишет Associated Press.

"На данный момент российские и белорусские игроки имеют право играть на Открытом чемпионате Австралии. Единственная разница в том, что они не смогут представлять Россию — они не могут выступать под флагом России. Они не могут участвовать в какой-либо связанной с национальной атрибутикой деятельности — такой, как исполнение гимна России", — сказал Крейг Тайли.

Он подчеркнул, что российские и белорусские спортсмены должны выступать в качестве независимых игроков в нейтральном статусе. Эта норма действует на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации во всех странах, кроме Великобритании.