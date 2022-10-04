Сильнейший теннисист мира Алькарас впервые в сезоне проиграл матч в двух сетах

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в начальном круге турнира в Астане проиграл Давиду Гоффену из Бельгии со счётом 5:7, 3:6. Призовой фонд соревнований Astana Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 1,9 миллиона долларов.

Встреча Алькара и Гоффена продолжалась 1 час 48 минут. За это время испанский спортсмен исполнил один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из десяти, отдав сопернику пять своих подач.

Алькарас уступил в двух из трёх матчей в ранге сильнейшего теннисиста мира, которым он стал в середине сентября после победы на US Open. До этого он проиграл Феликсу Оже-Альяссиму из Канады в Кубке Дэвиса. Всего 19-летний спортсмен потерпел 11-е поражение в 63 матчах сезона и первое — в двух сетах.