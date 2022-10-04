Российский теннисист впервые в карьере обыграл соперника из топ-50 рейтинга АТР

Российский теннисист Павел Котов в первом круге турнира в Астане победил Алехандро Давидовича Фокину из Испании со счётом 6:4, 6:4. Призовой фонд соревнований Astana Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 1,9 миллиона долларов.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. За это время 23-летний российский спортсмен, занимающий 103-е место в рейтинге АТР, реализовал четыре брейк-пойнта из десяти, отдав сопернику две свои подачи.

Примечательно, что Котов впервые в карьере победил теннисиста из топ-50 рейтинга. Давидович Фокина сейчас является 31-й ракеткой мира. Кроме того, Павел лишь второй раз в карьере прошёл первый круг в основной сетке на турнирах АТР.