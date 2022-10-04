Хачанов вышел во второй круг представительного турнира в Астане

Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге турнира в Астане победил представителя США Максима Кресси со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Призовой фонд соревнований Astana Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 1,9 миллиона долларов.

Встреча Хачанова и Кресси продолжалась чуть более полутора часов. За это время российский спортсмен исполнил семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух, не отдав американцу ни одной своей подачи.