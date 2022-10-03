Карацев проиграл в первом круге на четвёртом турнире АТР подряд

Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге турнира в Астане проиграл 126-й ракетке мира Чжан Чжичжэню из Китая со счётом 6:4, 4:6, 1:6. Призовой фонд соревнований Astana Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 1,9 миллиона долларов.

Встреча Карацева и Чжан Чжичжэня продолжалась 2 часа 25 минут. За это время российский спортсмен исполнил семь эйсов, допустил 11 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести, отдав китайцу пять своих подач.

Отметим, что Карацев выбыл из борьбы уже в первом раунде на четвёртом турнире подряд. Ранее он проигрывал на старте соревнований на US Open в Нью-Йорке, а также в Меце и Тель-Авиве.