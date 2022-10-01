Сафиуллин проиграл Джоковичу в полуфинале теннисного турнира в Тель-Авиве
Российский теннисист Роман Сафиуллин в полуфинале турнира в Тель-Авиве проиграл экс первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 1:6, 6:7 (3:7). Призовой фонд соревнований Tel Aviv Watergen Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 949 тысяч долларов.
Встреча Сафиуллина и Джоковича продолжалась 1 час 36 минут. За это время российский спортсмен исполнил восемь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх, отдав сербу три свои подачи.
Следующим соперником Джоковича на турнире в Тель-Авиве будет победитель матча между хорватом Марином Чиличем и Констаном Летьеном из Франции. Финал запланирован на воскресенье, 2 октября.
Сейчас российский теннисист занимает 104-е место в рейтинге, на следующей неделе благодаря успеху в Израиле он впервые в карьере поднимается на 92-ю позицию. Полуфинал стал для 25-летнего Сафиуллина вторым в карьере на турнирах АТР. Впервые он добрался до этой стадии в феврале на соревнованиях в Марселе.
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