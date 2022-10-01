Сафиуллин проиграл Джоковичу в полуфинале теннисного турнира в Тель-Авиве

Российский теннисист Роман Сафиуллин в полуфинале турнира в Тель-Авиве проиграл экс первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 1:6, 6:7 (3:7). Призовой фонд соревнований Tel Aviv Watergen Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 949 тысяч долларов.

Встреча Сафиуллина и Джоковича продолжалась 1 час 36 минут. За это время российский спортсмен исполнил восемь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх, отдав сербу три свои подачи.

Следующим соперником Джоковича на турнире в Тель-Авиве будет победитель матча между хорватом Марином Чиличем и Констаном Летьеном из Франции. Финал запланирован на воскресенье, 2 октября.