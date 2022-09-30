Роман Сафиуллин второй раз в карьере вышел в полуфинал турнира АТР
Российский теннисист Роман Сафиуллин в четвертьфинале турнира в Тель-Авиве победил Артура Риндеркнеша из Франции со счётом 6:4, 6:1. Призовой фонд соревнований Tel Aviv Watergen Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 949 тысяч долларов.
Встреча Сафиуллина и Риндеркнеша продолжалась 1 час 9 минут. За это время российский спортсмен исполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми, не отдав французу ни одной своей подачи.
Следующим соперником Сафиуллина на турнире в Тель-Авиве будет победитель матча между экс первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и Вашеком Поспишилом из Канады. Полуфинал запланирован на субботу, 1 октября.
Сейчас российский теннисист занимает 104-е место в рейтинге, на следующей неделе благодаря успеху в Израиле он войдёт в топ-100. Полуфинал станет для Сафиуллина вторым в карьере на турнирах АТР. Впервые он добрался до этой стадии в феврале на соревнованиях в Марселе.
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